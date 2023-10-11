Боевики ХАМАСа убили в Израиле пропалестинских активистов – NYT

Боевики ХАМАС, совершившие нападение на территорию Израиля 7 октября, убили и похитили немало пропалестинской настроенных израильтян, боровшихся за права палестинцев.

Об этом пишет The New York Times.

"На израильской стороне границы с Газой расположен ряд жилых коллективов (кибуцев), члены которых, как правило, остаются левоцентристскими и поддерживают мирные инициативы и права палестинцев. Многие из этих жителей были среди пропавших без вести или погибших после нападения ХАМАС в субботу", — пишет издание.

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Так, после нападения боевиков ХАМАС на кибуц Беэри считается пропавшей 74-летняя Вивиан Сильвер, которую, вероятно, взяли в заложники. Родившаяся в Канаде госпожа Сильвер была одним из лидеров организации Women Wage Peace – крупного массового движения, основанного после войны в Газе 2014 года для содействия политическому разрешению израильско-палестинского конфликта.

Вивиан Сильвер много лет работала в совете директоров B'Tselem, израильской правозащитной организации, утверждавшей, что Израиль является государством апартеида. Она посещала палестинские территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами, и была волонтером в организации, которая доставляла больных палестинцев из Газы в Израиль для лечения. Она также является исполнительным директором Института стратегий мира и развития Негева и соучредителем Арабско-еврейского центра расширения прав и возможностей равенства и сотрудничества.

Один из ее сыновей Йонатан Зейген рассказал израильской газете Ha'aretz, что последний раз общался с ней в субботу утром, когда она сказала, что прячется в шкафу в безопасной комнате в кибуке. Но после 11:07 утра от нее уже не приходили сообщения.

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Рейчел Гур, израильтянка, участвующая в поисках пропавших без вести, сказала, что многие жители коллективов близ Сектора Газы придерживались подобной политики.

"Это кибучники, люди, которые голосуют за левых, поддерживающих сосуществование [с палестинцами]. Вы говорите о старых секулярных левых, которые хотят мира, которые против аннексии", – сказала она.

Другой "активист мира", Хаим Кацман поначалу считался взятым в заложники в субботу, но был найден убитым в своем доме в кибуке Холит, вблизи южной оконечности Газы.

По словам его матери, Ханны Вахолдер Кацман, он занимался садоводством и ландшафтным дизайном в кибуке Холит.

Хаим Кацман недавно защитил докторскую диссертацию в Университете Вашингтона в Сиэтле. Его докторская степень называлась "Религиозный национализм в Израиле/Палестине".

Билга и Яков Инон, которые были "активистами мира", также были убиты в субботу. Супруги погибли в своем фермерском хозяйстве в Нете Ха-Асара, расположенном к северу от Газы.

Напомним, по последним данным, в Израиле из-за нападения боевиков ХАМАС погибло уже более 1,2 тыс. человек.

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