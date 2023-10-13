Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 13 октября

Сегодня, 13 октября, в Украине облачно с прояснениями. В ряде областей пройдут дожди, хотя температура воздуха будет теплой.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Ночью и утром ожидается умеренный дождь в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Днем осадки прогнозируются в Карпатском регионе, центральной и восточной части страны. На остальной территории — без осадков.

Температура воздуха будет составлять днем +15...20°C в большинстве областей. В Карпатах ожидается не выше +10...15°C.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Утром будет дождь, а уже днем будет без осадков. Температура воздуха будет днем +15...20°С. В Киеве столбики термометров поднимутся до +17...19°С.

Прогноз погоды в Украине до конца недели читайте в новости.

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