Во Франции на школу напал мужчина с ножом: погиб учитель

Еще несколько человек получили ранения.

Во французском городе Арраси неизвестный напал на школу с ножом и убил учителя. Еще несколько человек травмированы.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, нападающий чеченского происхождения якобы восклицал "Аллах Акбар", когда его задерживали.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подтвердил, что в средней школе Гамбетта в Аррасе прошла "полицейская операция".

Напомним, в Казани в школе № 175 произошла стрельба, в которой погибли, по меньшей мере, девять учеников и две учительницы. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, окончивший школу четыре года назад. Парня задержали правоохранители. Его мотивы неизвестны.

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