Сколько у России ракет и чего от нее ждать зимой: ответ ГУР

За месяц Россия может производить около 100 ракет. Это свидетельствует о том, что с наступлением холодов террористические атаки на Украину враг возобновит.

Об этом во время телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Понятно, что окончательное решение враг будет принимать в последний момент. Но мы сейчас понимаем, что накоплено всего ресурсов более 800 высокоточных ракет. В месяц они около 100 разной номенклатуры могут производить", — отметил он.

Юсов также предположил, что с началом холодов, в период, связанный с большей нагрузкой на энергосистему, террористические атаки российского агрессора могут быть возобновлены.

Более того, как подчеркнул представитель ГУР, в 2022 году у врага было значительно больше запасов ракетных вооружений

"Так как бездумно и массово использовались ракетные удары врагом в прошлый раз, когда тот же Суровикин фактически уничтожил ракетный арсенал России и по многим показателям довел до критического, сейчас очевидно действует корректировка тактики и мы увидим определенные изменения", — добавил Юсов.

Отметим, что ранее в отчете Института изучения войны (ISW) речь шла об увеличении производства в РФ высокоточных ракет. Специалисты отмечали, что его наладили быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. А представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что кафиры имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

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