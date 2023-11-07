Скільки у Росії ракет і чого від неї очікувати взимку: відповідь ГУР

Впродовж місяця Росія може виробляти близько 100 ракет. Це свідчить, що із настанням холодів терористичні атаки на Україну ворог поновить.

Про це під час телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Зрозуміло, що остаточне рішення ворог буде ухвалювати в останній момент. Але ми зараз розуміємо, що накопичено всього ресурсів понад 800 високоточних ракет. В місяць вони близько 100 різної номенклатури можуть виробляти", - зазначив він.

Юсов також припустив, що з початком холодів, в період, який пов’язаний з більшим навантаженням на енергосистему, терористичні атаки російського агресора можуть бути поновлені.

Ба більше, як підкреслив представник ГУР, 2022 року у ворога було значно більше запасів ракетних озброєнь

"Так як бездумно і масово використовувалися ракетні удари ворогом минулого разу, коли той самий Суровікін фактично знищив ракетний арсенал Росії і по багатьох показниках довів до критичного, зараз вочевидь діє коригування тактики і ми побачимо певні зміни"", - додав Юсов.

Зазначимо, що раніше у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про збільшення виробництва в РФ високоточних ракет. Фахівці зазначали, що його налагодили швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах. А речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявив, що окупанти мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.

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