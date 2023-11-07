У ГУР висміяли "роти Кремля" за заяви про двійників Путіна

Переконування з боку Кремля про відсутність у Путіна двійників, і що він бадьорий та сповнений сил, свідчить абсолютно про протилежні процеси.

Спростування з боку представників Кремля інформації про існування двійників президента Росії Володимира Путіна наштовхує на абсолютно протилежний висновок.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив у ефірі Radio NV.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков після чуток про "смерть" Путіна прокоментував інформацію про існування його двійників. Він сказав, що "Путін у нас один".

Інформація від ГУР про двійників Путіна

Представник ГУР повідомив, що інформація про використання технологій двійників для Путіна була підтверджена з багатьох джерел.

"Коли офіційні роти Кремля починають спростовувати і кратно повторювати про те, що насправді двійників Путіна не існує, висновок напрошується абсолютно протилежний. Достовірна інформація про використання технологій двійників для російського диктатора була, і отримала підтвердження з багатьох джерел – не лише в Україні", – прокоментував заяви Пєскова Юсов.

Він зазначив, що таку інформацію важко приховувати, і вона "починає підточувати образ російського диктатора зсередини".

За словами представника ГУР, згаданий факт разом з іншими подіями, до яких дотичні російські спецслужби – як-от єврейські погроми в Махачкалі або ж бунт і похід на Москву власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, – "делегітимізує образ російського диктатора".

"Те, що вони все частіше змушені доводити, що він насправді живий і що двійників немає, і він активний, бадьорий, сповнений сил, свідчить абсолютно про протилежні процеси – про згасання і делегітимізацію образу російського диктатора. Незалежно від того, в якому фізичному стані він знаходиться насправді", – розповів Юсов.

Нагадаємо, японські фахівці з розпізнавання облич і голосової ідентифікації підтвердили, що Путіна на публічних заходах підміняють двійники. За висновками експертів, у диктатора є щонайменше двоє двійників.

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