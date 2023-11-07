"Шахтар" розгромно поступився "Барселоні" в Юнацькій лізі УЄФА

Донецький "Шахтар" програв "Барселоні" в матчі 4-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Номінально домашній для "гірників" поєдинок у німецькому місті Нордерштедт завершився з рахунком 0:3 .

За підсумками першого тайму каталонці отримали мінімальну перевагу в рахунку – на 16-й хвилині зустрічі відзначився Ніл Кальдеро.

Після перерви "синьо-гранатові" розвинули свій успіх. Голи Даніеля Родрігеса та Альберта Наварро дозволили "Барселоні" довести справу до розгрому.

Завершувати поєдинок "Шахтарю" довелося в меншості – на 64-й хвилині червону картку заробив Антон Глущенко. Забити бодай гол престижу "помаранчево-чорним" не вдалося.

Додамо, що у 3-му турі Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" в Іспанії поступився "Барселоні" з рахунком 0:2.

В іншому матчі 4-го туру групи Н Юнацької ліги УЄФА португальський "Порту" прийме бельгійський "Антверпен". Цей поєдинок також відбудеться 7 листопада.

Наразі команда "гірників" U-19 посідає третє місце у своїй групі, маючи три очки. Лідирує з 12 балами "Барселона". На другій позиції – "Порту" (6). "Антверпен" (0) замикає квартет.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в очному матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зійдуться дорослі команди "Шахтаря" та "Барселони". Поєдинок на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі розпочнеться о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Барселона".

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