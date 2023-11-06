Шахтар – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж четвертого поєдинку "гірників" у цьому розіграші головного єврокубка.

У вівторок, 7 листопада, донецький "Шахтар" зустрінеться з "Барселоною" в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "гірників" поєдинок на стадіоні "Фолькспаркштадіон" відбудеться у німецькому Гамбурзі. Початок гри – о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що у 3-му турі ЛЧ чемпіон України мінімально програв іспанському гранду (1:2) на Олімпійському стадіоні в Барселоні.

Після трьох турів "Барселона" з 9 очками очолює групу H. На другій позиції – "Порту" (6), третій – "Шахтар" (3), останній – "Антверпен" (0).

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Барселона".