Шахтер – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 7 ноября, донецкий "Шахтер" встретится "Барселоной" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для "горняков" поединок на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что в 3-м туре ЛЧ чемпион Украины минимально проиграл испанскому гранду (1:2) на Олимпийском стадионе в Барселоне.

После трех туров "Барселона" с 9 очками возглавляет группу H. На второй позиции – "Порту" (6), третий – "Шахтер" (3), последний – "Антверпен" (0).

В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Барселона".