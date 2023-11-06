Шахтер – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж четвертого поединка "горняков" в этом розыгрыше главного еврокубка.
Во вторник, 7 ноября, донецкий "Шахтер" встретится "Барселоной" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Из-за полномасштабного военного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для "горняков" поединок на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.
Отметим, что в 3-м туре ЛЧ чемпион Украины минимально проиграл испанскому гранду (1:2) на Олимпийском стадионе в Барселоне.
После трех туров "Барселона" с 9 очками возглавляет группу H. На второй позиции – "Порту" (6), третий – "Шахтер" (3), последний – "Антверпен" (0).
В плей-офф ЛЧ выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Барселона".