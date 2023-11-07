"Шахтер" разгромно уступил "Барселоне" в Юношеской лиге УЕФА

Донецкий "Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Номинально домашний для "горняков" поединок в немецком городе Нордерштедт завершился со счетом 0:3 .

По итогам первого тайма каталонцы получили минимальное преимущество в счете – на 16-й минуте встречи отличился Нил Кальдеро.

После перерыва "сине-гранатовые" развили свой успех. Голы Даниэля Родригеса и Альберта Наварро позволили "Барселоне" довести дело до разгрома.

Завершать поединок "Шахтеру" пришлось в меньшинстве – на 64-й минуте красную карточку заработал Антон Глущенко. Забить хотя бы гол престижа "оранжево-черным" не удалось.

Добавим, что в 3-м туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" в Испании уступил "Барселоне" со счетом 0:2.

В другом матче 4-го тура группы Н Юношеской лиги УЕФА португальский "Порту" примет бельгийский "Антверпен". Этот поединок также состоится 7 ноября.

Сейчас команда "горняков" U-19 занимает третье место в своей группе, имея три очка. Лидирует с 12 баллами "Барселона". На второй позиции – "Порту" (6). "Антверпен" (0) замыкает квартет.

Напомним, сегодня вечером в очном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся взрослые команды "Шахтера" и "Барселоны". Поединок на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге начнется в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Барселона".

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