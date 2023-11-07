Зеленский отменил визит в Израиль: в чем дело

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Израиль сегодня, 7 ноября, как планировалось сначала.

Глава государства Владимир Зеленский отменил визит в Израиль после того, как соответствующая информация попала в Сеть.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Президент Украины Владимир Зеленский не приедет сегодня в Израиль, как планировалось сначала. Новость о его приезде просочилась на выходных, что привело к переносу визита", — говорится в сообщении.

Израильские дипломатические источники сообщают, что визит все еще ожидается, но дата пока не определена.

"Если президент Зеленский приедет, его встретят с широкими объятиями", – заявил один из израильских чиновников.

Отметим, что израильский 12 канал со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства пишет, что утечка информации о визите Зеленского наносит ущерб безопасности и "вредит отношениям между странами и доверию между лицами, принимающими решение".

Собеседник напомнил, что обе страны находятся в войне, а ситуация в Украине еще более сложная, поэтому вопросы безопасности находятся на первом месте.

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