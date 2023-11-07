Зеленський скасував візит до Ізраїлю: в чому справа

Президент України Володимир Зеленський не приїде до Ізраїлю сьогодні, 7 листопада, як планувалося спочатку.

Глава держави Володимир Зеленський скасував візит до Ізраїлю після того, як відповідна інформація потрапили до Мережі.

Про це пише The Times of Israel.

"Президент України Володимир Зеленський не приїде сьогодні до Ізраїлю, як планувалося спочатку. Новина про його приїзд просочилася на вихідних, що призвело до перенесення візиту", - йдеться у повідомленні.

Ізраїльські дипломатичні джерела повідомляють, що візит все ще очікується, але дата поки не визначена.

"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з широкими обіймами", - заявив один з ізраїльських чиновників.

Зазначимо, що ізраїльський 12 канал із посиланням на неназваного представника українського уряду пише, що витік інформації про візит Зеленського завдає шкоди безпеці та "шкодить відносинам між країнами і довірі між особами, які ухвалюють рішення".

Співрозмовник нагадав, що обидві країни перебувають у війні, а ситуація в Україні ще складніша, тому питання безпеки перебувають на першому місці.

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