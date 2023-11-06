Шахтар – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Гірники" спробують взяти реванш у "синьо-гранатових" за поразку в Іспанії.

У вівторок, 7 листопада, донецький "Шахтар" зустрінеться "Барселоною" в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Початок гри – о 19:45 за київським часом.

Цей матч буде номінально домашнім для "гірників", однак через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України нашим командам заборонено проводити єврокубкові поєдинки на батьківщині.

Після трьох турів "Барселона" з 9 очками очолює групу H. На другій позиції – "Порту" (6), третій – "Шахтар" (3), останній – "Антверпен" (0).

Зазначимо, що у 3-му турі ЛЧ чемпіон України мінімально програв іспанському гранду (1:2) на Олімпійському стадіоні в Барселоні.

Де дивитися матч Шахтар – Барселона

На території України поєдинок між "Шахтарем" і "Барселоною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Барселона".

Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Барселона

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають чемпіона Іспанії. На перемогу команди Хаві Ернандеса можна поставити з коефіцієнтом 1,31. Нічия – 6,70. Виграш "Шахтаря" стане гучною сенсацією – 11,00.

В іншому матчі 4-го туру групи H "Порту" на своєму полі зіграє з "Антверпеном". Цей поєдинок також відбудеться 7 листопада, але о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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