Фіаско команди Луческу: "Шахтар" здолав "Динамо" в українському Класико (відео)

"Шахтар" обіграв "Динамо" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві закінчився з рахунком 0:1 .

У першому таймі "біло-сині" діяли активніше та створили набагато більше небезпечних моментів, ніж суперник. На 12-й хвилині Володимир Бражко бив з-за меж штрафного, але захисник "гірників" встиг заблокувати і перевести м'яч на кутовий.

На 29-й хвилині чудовий шанс був у Беніто – форвард "Динамо" ударом у падінні замкнув подачу з лівого флангу від Володимира Шепелєва, але воротар донеччан Дмитро Різник врятував свою команду.

А ще за три хвилини Олександр Караваєв другим дотиком пробив після класної передачі від Миколи Шапаренка, але м'яч полетів дуже неточно. Наприкінці першого тайму забити ударами здалеку намагалися Караваєв і Шапаренко, однак в обох випадках м'яч пройшов повз стійку.

На старті другого тайму "Шахтарю" вдалося перехопити ініціативу та забити гол. На 53-й хвилині бразилець Невертон знайшов передачею до штрафного майданчика Олександра Зубкова, а той відправив м'яч поміж ніг воротарю киян Георгію Бущану.

Саме цей м'яч приніс донецькому клубу перемогу в Класичному, яке стало дебютним для нового головного тренера "Шахтаря" боснійського фахівця Маріно Пушича.

На 79-й хвилині "гірники" могли забити другий гол у ворота "Динамо". Георгій Судаков розрізним пасом підключив до атаки Данила Сікана – нападник "Шахтаря" поклав на газон захисника столичної команди Максима Дячука, але ударом у ближній кут не переграв Бущана.

За хвилину до кінця основного часу зустрічі динамівці мали хорошу нагоду врятуватися від поразки. Антон Царенко, який вийшов на заміну, відібрав м'яч на половині поля "Шахтаря" та віддав пас на Караваєва, але той потужним ударом не влучив у ближній кут.

Перед самим фінальним свистком на полі спалахнула невеличка сутичка за участю гравців обох команд, однак арбітр швидко вгамував пристрасті, не дозволивши їй перерости в бійку.

Огляд матчу

Після цього матчу "Динамо" (16 очок) залишилося на сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ. Команда Мірчі Луческу також має три гри в запасі.

Зазначимо, що команда Луческу не змогла виграти вже четвертий поєдинок поспіль. Раніше "біло-сині" програли "Поліссю" (2:3) та "Дніпру-1" (0:1), а також зіграли внічию з "Колосом" (1:1).

"Шахтар" (24 бали) піднявся на третю позицію. "Гірники" на одне очко відстають від "Полісся" та на два – від лідера чемпіонату "Кривбаса", які зіграли на один поєдинок більше.

У наступному турі чемпіонату України 12 листопада "біло-сині" на виїзді зустрінуться з "Кривбасом", а "помаранчево-чорні" зіграють проти "Дніпра-1". Перед цим "Шахтар" 7 листопада в німецькому Гамбурзі проведе номінально домашній матч групового етапу Ліги чемпіонів з "Барселоною".

Читайте також:

Після поразки від "Шахтаря": Луческу подав у відставку з посади тренера "Динамо"

"Дякую Україні за ці 15 прекрасних років": Луческу оголосив про завершення тренерської кар'єри

Динамо – Шахтар – 0:1: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ