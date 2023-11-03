Фиаско команды Луческу: "Шахтер" одолел "Динамо" в украинском Классико (видео)

"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве закончился со счетом 0:1 .

В первом тайме "бело-синие" действовали активнее и создали гораздо больше опасных моментов, чем соперник. На 12-й минуте Владимир Бражко бил из-за пределов штрафной, но защитник "горняков" успел заблокировать и перевести мяч на угловой.

На 29-й минуте отличный шанс был у Бенито – форвард "Динамо" ударом в падении замкнул подачу с левого фланга от Владимира Шепелева, но вратарь дончан Дмитрий Ризнык спас свою команду.

А еще через три минуты Александр Караваев вторым касанием пробил после классной передачи от Николая Шапаренко, но мяч полетел очень неточно. В конце первого тайма забить ударами издалека пытались Караваев и Шапаренко, однако в обоих случаях мяч прошел мимо штанги.

На старте второго тайма "Шахтеру" удалось перехватить инициативу и забить гол. На 53-й минуте бразилец Невертон нашел передачей в штрафную Александра Зубкова, а тот отправил мяч между ног вратарю киевлян Георгию Бущану.

Именно этот мяч принес донецкому клубу победу в Классическом, которое стало дебютным для нового главного тренера "Шахтера" боснийского специалиста Марино Пушича.

На 79-й минуте "горняки" могли забить второй гол в ворота "Динамо". Георгий Судаков разрезным пасом подключил к атаке Даниила Сикана – нападающий "Шахтера" положил на газон защитника столичной команды Максима Дячука, но ударом в ближний угол не переиграл Бущана.

За минуту до конца основного времени встречи у динамовцев была хорошая возможность спастись от поражения. Вышедший на замену Антон Царенко отобрал мяч на половине поля "Шахтера" и отдал пас на Караваева, но тот мощным ударом не попал в ближний угол.

Перед самым финальным свистком на поле вспыхнула небольшая потасовка с участием игроков обеих команд, однако арбитр быстро утихомирил страсти, не позволив ей перерасти в драку.

Обзор матча

После этого матча "Динамо" (16 очков) осталось на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ. У команды Мирчи Луческу также есть три игры в запасе.

Отметим, что команда Луческу не смогла выиграть уже четвертый поединок подряд. Ранее "бело-синие" проиграли "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1), а также сыграли вничью с "Колосом" (1:1).

"Шахтер" (24 балла) поднялся на третью позицию. "Горняки" на одно очко отстают от "Полесья" и на два – от лидера чемпионата "Кривбасса", которые сыграли на один поединок больше.

В следующем туре чемпионата Украины 12 ноября "бело-синие" на выезде встретятся с "Кривбассом", а "оранжево-черные" сыграют против "Днепра-1". Перед этим "Шахтер" 7 ноября в немецком Гамбурге проведет номинально домашний матч группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".

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Динамо – Шахтер – 0:1: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ