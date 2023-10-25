"Шахтар" поступився "Барселоні" на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА (відео)

Команда "гірників" U-19 посідає третє місце у своїй групі після трьох турів.

Донецький "Шахтар" в Іспанії програв "Барселоні" в матчі третього туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь каталонців.

"Синьо-гранатові" забили у ворота "гірників" по голу в кожному з таймів. На 15-й хвилині рахунок відкрив 17-річний німецький півзахисник Ноа Дарвіх.

Остаточний рахунок поєдинку на 85-й хвилині встановив 16-річний іспанський нападник Хуан Ернандес.

В іншому матчі 3-го туру групи Н Юнацької ліги УЄФА бельгійський "Антверпен" вдома розгромно програв португальському "Порту" (1:4).

Таким чином, після трьох турів команда "гірників" U-19 посідає третє місце у своїй групі, маючи три очки. Лідирує з 9 балами "Барселона". На другій позиції – "Порту" (6). "Антверпен" (0) замикає квартет.

У четвертому турі Юнацької ліги УЄФА, 7 листопада, "Шахтар" проведе номінально домашній матч з "Барселоною", а "Порту" прийматиме "Антверпен".

Нагадаємо, сьогодні ввечері свій матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони" зіграє основна команда "Шахтаря". Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Шахтар".

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