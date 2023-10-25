Олена Мозгова показала, який вигляд має зараз: "Свіжак пікчєрз"

Українська продюсерка Олена Мозгова потішила шанувальників своїм рідкісним фото в соцмережі.

Знаменитість вкрай рідко ділиться власними світлинами, частіше – своєї 8-річної доньки від чоловіка, співака Девіда Аксельрода, – Соломії. Тож цього разу зробила виняток і на сторінці у Facebook показала свій гарний знімок.

На фото Мозгова постає з короткою зачіскою, макіяжем та в чорній футболці. Продюсерка дивиться в камеру.

"Давно я не робила селфі. Свіжак пікчєрз", – коротко підписала фотографію Олена.

Олена Мозгова поділилася своїм рідкісним фото / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Своєю чергою підписники Мозгової наробили компліментів її зовнішньому вигляду, однак зазначили, що вона має сумний вигляд:

Все буде добре. Так буває, що сум вселенський огортає. Та на противагу всьому маємо триматись, бо жінки – це амазонки! Красуне, не здаватись!

Неймовірно красива жінка

Ви, пані Олено, завжди гарні!

Гарна, але втома на обличчі

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова обурилася поведінкою відомого співака SHUMEI. Продюсерка розповіла, що артист порушив авторські права та виконав хіт її батька Миколи Мозгового – "Минає день, минає ніч". Втім, SHUMEI одразу вибачився перед продюсеркою та отримав дозвіл співати пісню за символічну суму 100 гривень. Водночас виконавець переказав 50 тисяч гривень на рахунок благодійного фонду Олени Мозгової. Ці гроші підуть на прилад нічного бачення для військових.

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