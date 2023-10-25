Барселона – Шахтар – 2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж третього поєдинку "гірників" у цьому розіграші головного єврокубка.

У середу, 25 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з "Барселоною" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на Олімпійському стадіоні в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Напередодні матчу "Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера. "Гірників" очолив боснійський фахівець Маріно Пушич, який до цього працював помічником керманича нідерландського "Феєнорда" Арне Слота.

До гри з "Барселоною" донецьку команду йому допомагає готувати Даріо Срна, який став виконувачем обов'язків головного тренера "гірників" після звільнення Патріка ван Леувена. Під керівництвом хорвата "помаранчево-чорні" провели лише один матч – здобули розгромну перемогу над ЛНЗ (3:0) у чемпіонаті України.

На старті групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" поступився португальському "Порту" (1:3), після чого з неймовірним камбеком переміг бельгійський "Антверпен" (3:2).

Після двох турів "помаранчево-чорні" посідають третє місце у квартеті H, набравши три очки. Лідирує з 6 балами "Барселона", яка розтрощила "Антверпен" (5:0) та обіграла "Порту" (1:0).

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Шахтар".