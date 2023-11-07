"Испытывают проблемы": Юсов рассказал о дефиците кадров в рядах армии РФ

Сохраняется проблема с личным составом и в части обучения, и в части довольствия, и в части компетентного офицерского состава.

У российских военных есть проблема с личным составом. Она касается не только учащихся воевать новобранцев, но компетентного офицерского состава.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

"Испытывают проблемы несмотря на то, что резервы у них есть. На отдельных направлениях мы видим — они их активно опрокидывают. Но когда говорить об личном составе, когда целые подразделения фактически выбывают из-за больших потерь. Сохраняется проблема с личным составом и в части обучения, и в части обучения, и в части обеспечения, и в части компетентного офицерского состава... Но, конечно, враг серьезным противником в плане мобилизационного резерва и в отличие от российского агрессора Украина точно воюет и будет воевать собственно не за счет сопоставимого живого количества и живой силы, а другими методами цивилизованных государств", – подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что на боевом дежурстве в Украине стали дополнительные системы NASAMS.

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