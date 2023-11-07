На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS - Зеленский

Президент получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября провел селекторное совещание. Он заявил, что наше государство от международных партнеров получило дополнительные системы NASAMS.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Во время селектора президент получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования.

“На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме. Сводки с фронта: боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге. Заслушали данные разысканий по ситуации на ТОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах”, — рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский призвал тыловые города изменить приоритеты выделения средств.

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