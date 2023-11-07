Какие животные могут распознать себя в зеркале – исследование ученых

Исследования начались в 1970 году и только несколько видов прошли тест.

Ученые проверили, какие животные могут распознавать себя в зеркале.

Об этом пишет Live Science.

Хотя люди – это единственный вид, ежедневно тщательно изучающий свое отражение в зеркале, есть животные, которые также узнают себя в отражающих поверхностях.

Животных, от муравьев до мант и африканских серых попугаев, тщательно изучали наличие признаков самосознания, когда им показывали зеркало.

Какие животные могут распознать себя в зеркале / Фото: Getty Images

Соответствующие исследования начались в 1970 году. Тогда учёные наблюдали за шимпанзе. Лица четырех обезьян разрисовали красной краской под наркозом. Проснувшись, они осматривали обозначенные точки, что свидетельствовало о том, что они рассматривали себя.

Другие гуманоидные обезьяны также прошли этот тест. В исследовании 1973 года орангутанги узнавали себя и даже обнаруживали пометки на своем теле.

В исследовании 1994 года было указано, что бонобо изучали участки их тела, которые в противном случае они не могли увидеть без использования зеркала. Результаты горилл были менее убедительными.

Также читайте Человечество может погибнуть до конца века: неутешительный прогноз ученых

Также обезьяны обычно воспринимали свое отражение как другое животного, хотя ряд противоречивых исследований показал, что некоторые виды могут идентифицировать себя после длительных тренировок.

Единственным наземным млекопитающим, убедительно противостоявшему тесту, был азиатский слон из зоопарка Бронкса. Исследования дельфинов показывают, что они могут отличить собственное отражение. Исследование 1995 года с использованием видео, а не зеркал и исследование 2001 года с использованием зеркал показало, что дельфины используют свои изображения для изучения следов, оставленных на их телах.

В 2008 году исследователи, изучавшие евразийских сорок, обнаружили первые доказательства того, что не млекопитающие способны к зеркальному самостоятельному контролю. Голуби прошли этот тест, но только после тщательного периода подготовки. В 2022 году дикие пингвины Адели также продемонстрировали признаки зеркального самосознания, хотя они не реагировали на цветные нагрудники, которые были на их шеях.

Также читайте Как у кошек образуется мурлыканье: ученые исследовали и пришли к интересному выводу

Тесты на животных более низкого порядка были особенно противоречивыми. Исследование 2015 года показало, что муравьи могут иметь определенное самосознание, поскольку они пытались удалить синюю краску с головы, глядя на свое отражение. Два исследования показали, что рыбы могут узнавать себя. Один из них, датированный 2016 годом, обнаружил, что скаты манты, кажется, исследовали себя и пускали пузыри, когда им давали зеркало. Однако тестов на установку оценок не проводилось.

А эксперимент 2019 года с Labroids Dimidiatus Gubani показал, что они пытались удалить оставшиеся на нижней части следы краски после того, как они заметили их в зеркале.

Тот факт, что эти, якобы более простые организмы прошли зеркальный тест, тогда как некие из более умных животных, а именно, африканские серые попугаи, завалили его, ставит под колебание его пользу. Непонятно, демонстрируют ли эти исследования подлинное ощущение себя в человеческом понимании или просто указывают на сложную телесную осведомленность.

Напомним, ученые заявили, что вскоре кольца Сатурна исчезнут из виду. Пока что планета наклонена на 9 градусов.

Читайте также: