Кольца Сатурна исчезнут из виду: NASA назвало дату

NASA сообщает, что кольца Сатурна исчезнут из виду в течение 18 месяцев.

Об этом пишет Earth.com.

У Сатурна есть семь отдельных колец, состоящих из льда, скалистого мусора и пыли. Считается, что они остатки комет, астероидов и месяцев.

В марте в 2025 году культовые кольца, площадь которых эквивалентна 30 Землям, будут невидимы из-за наклона планеты в ее орбите.

Каждые 13,5–15,7 лет Земля видит Сатурн на полностью горизонтальной плоскости, заставляя полосы космической пыли, казалось бы, исчезать из нашего обозрения.

Это связано с тем, что, несмотря на пространство колец, в большинстве мест они имеют толщину 91 м. Это почти ничто, учитывая, что расстояние Сатурна от Земли составляет более 1,2 млрд км.

Сатурн / Фото: Credits

Пока что планета наклонена на 9 градусов и показатель уменьшится до почти заметного 3,7 градусов в 2024 году. В марте в 2025-м этот угол достигнет нуля.

Впрочем, долго ждать возвращения колец не придется. Максимального наклона под углом 27 градусов планета достигнет в 2032 году.

Несмотря на это, ученые говорят, что эти небесные браслеты могут исчезнуть навсегда, а не только от орбитальной иллюзии.

Ученые утверждают, что кольца Сатурна могут исчезнуть через 300 миллионов лет.

Напомним, NASA обнаружило новую планетарную систему. В центре находится похожая на Солнце звезда.

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