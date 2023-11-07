Кільця Сатурна зникнуть з поля зору: NASA назвало дату

NASA повідомляє, що кільця Сатурна зникнуть з поля зору протягом 18 місяців.

Про це пише Earth.com.

Сатурн має сім окремих кілець, які складаються з льоду, скелястого сміття та пилу. Вважається, що вони є залишками комет, астероїдів та місяців.

У березні 2025 року культові кільця, площа яких еквівалентна 30 Землям, будуть невидимими через нахил планети в її орбіті.

Кожні 13,5–15,7 року Земля бачить Сатурн на цілком горизонтальній площині, змушуючи смуги космічного пилу, здавалося б, зникати з нашого великого огляду.

Це пов’язано з тим, що, попри простору кілець, в більшості місць вони мають товщину 91 м. Це майже ніщо, враховуючи, що відстань Сатурна від Землі становить понад 1,2 млрд км.

Сатурн / Фото: Credits

Наразі планета нахилена на 9 градусів і показник зменшиться до майже помітного 3,7 градуса 2024 року. У березні 2025 року цей кут досягне нуля.

Втім, довго чекати на повернення кілець не доведеться. Максимального нахилу під кутом 27 градусів планета досягне 2032 року.

Попри це вчені кажуть, що ці небесні браслети можуть незабаром зникнути назавжди, а не лише від орбітальної ілюзії.

Науковці стверджують, що кільця Сатурна можуть зникнути через 300 мільйонів років.

Нагадаємо, NASA виявило нову планетарну систему. У центрі перебуває схожа на Сонце зірка.

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