Небезпека для метеозалежних: Землю накриє нова магнітна буря

У листопаді на українців чекає кілька магнітних бур.

Сьогодні, 7 листопада, Землю охопить нова магнітна буря.

Про це повідомляє The Watchers.

Зазначається, що внаслідок цього 7 і 8 листопада очікуються періоди активної геомагнітної обстановки.

"Очікується, що протягом найближчих 3 днів сонячна активність буде низькою, з імовірністю одиничних подій незначної або помірної сили", - йдеться у повідомленні.

Найближчими днями, 9 і 10 листопада, буде слабка магнітна буря потужністю 4 бали.

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"Третій тиждень листопада, за прогнозами, пройде спокійно, а ось на четвертій слабка магнітна буря очікується 21 листопада. Потім після одноденної перерви буря продовжиться 23-26 листопада. Активність Сонця 23 і 24 числа досягне 4 балів, а 25 і 26 листопада - 5 балів", - вказано у повідомленні

Тоді як остання магнітна буря у листопаді прогнозується 29-30 листопада.

Раніше ми повідомляли, що в одному з активних регіонів Сонця стався потужний спалах, частина випромінювання від якого може досягти Землі.

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