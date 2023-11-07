Які тварини можуть розпізнати себе в дзеркалі – дослідження вчених

Вчені перевірили, які тварини можуть розпізнавати себе в дзеркалі.

Про це пише Live Science.

Хоча люди – це єдиний вид, який щодня ретельно вивчає своє відображення в дзеркалі, є тварини, які також упізнають себе у відбиваючих поверхнях.

Тварин, від мурах до мант та африканських сірих папуг, ретельно вивчали на наявність ознак самовизначеності, коли їм показували дзеркало.

Які тварини можуть розпізнати себе в дзеркалі / Фото: Getty Images

Відповідні дослідження розпочалися 1970 року. Тоді науковці спостерігали за шимпанзе. Обличчя чотирьох мавп розмалювали червоною фарбою під наркозом. Прокинувшись, вони оглядали позначені цятки, що свідчило про те, що вони роздивлялися себе.

Інші гуманоїдні мавпи також пройшли цей тест. У дослідженні 1973 року орангутанги впізнавали себе і навіть виявляли позначки на своєму тілі.

У дослідженні 1994 року було зазначено, що бонобо вивчали ділянки їхнього тіла, які в іншому випадку вони не могли побачити без використання дзеркала. Результати горил були менш переконливими.

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Також мавпи зазвичай сприймали своє відображення як іншу тварину, хоча низка суперечливих досліджень показала, що деякі види можуть ідентифікувати себе після тривалих тренувань.

Єдиним наземним ссавцем, який переконливо протистояв тесту, був азіатський слон із зоопарку Бронкса. Дослідження дельфінів показують, що вони також можуть відрізнити власне відображення. Дослідження 1995 року з використанням відео, а не дзеркал та дослідження 2001 року з використанням дзеркал показало, що дельфіни використовують свої зображення для вивчення слідів, залишених на їхніх тілах.

2008 року дослідники, що вивчали євразійських сорок, виявили перші докази того, що не ссавці здатні до дзеркального самостійного контролю. Голуби також пройшли цей тест, але лише після ретельного періоду підготовки. А 2022 року дикі пінгвіни Аделі також продемонстрували ознаки дзеркальної самосвідомості, хоча вони не реагували на кольорові нагрудники, які були на їхніх шиях.

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Тести на тваринах нижчого порядку були особливо суперечливими. Дослідження 2015 року показало, що мурахи можуть мати певну самосвідомість, оскільки вони намагалися видалити синю фарбу з голови, дивлячись на своє відображення. Два дослідження показали, що риби можуть впізнавати себе. Одне з них, датоване 2016 роком, виявило, що скати манти, здається, досліджували себе і пускали бульбашки, коли їм давали дзеркало. Однак тестів на встановлення оцінок не проводилося.

А експеримент 2019 року з Labroids Dimidiatus Gubani показав, що вони намагалися видалити сліди фарби, що залишилися на нижній частині після того, як вони помітили їх у дзеркалі.

Той факт, що ці, нібито більш примітивні організми пройшли дзеркальний тест, тоді як деякі з розумніших тварин, зокрема, африканські сірі папуги, завалили його, ставить під сумнів його користь. Незрозуміло, чи демонструють ці дослідження справжнє відчуття себе в людському розумінні чи вони просто вказують на складну тілесну обізнаність.

Нагадаємо, вчені заявили, що невдовзі кільця Сатурна зникнуть з поля зору. Наразі планета нахилена на 9 градусів.

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