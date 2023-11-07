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На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS — Зеленський

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання. 

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада провів селекторну нараду. Він заявив, що наша держава від міжнародних партнерів отримала додаткові системи NASAMS.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, під час селектору президент отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання. 

“На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими.  Зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.  Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський закликав тилові міста змінити пріоритети виділення коштів.

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Дата публікації
Перегляди
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