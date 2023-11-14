У предателя Сальдо и его супруги конфисковали все активы – список

Украина продолжает лишать предателя Владимира Сальдо от активов и имущества. Часть он оформил на жену, поэтому правоохранители и суды взялись и за нее.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine

Так, Министерство юстиции снова обратилось с иском в Высший антикоррупционный суд по конфискации активов Сальдо. Суд удовлетворил иск и принял соответствующее решение по упрощенному производству. Это было обусловлено тем, что на предварительных слушаниях удалось доказать причину необходимости такого шага.

"На этот раз суд взыскал активы не только самого Сальдо, а также его супруги Ирины и компании "Проектно-строительная фирма "Херсонстрой", — говорится в сообщении.

ВАКС своим решением постановил конфисковать у Сальдо его жены:

1274 гривны со счета в АО "СЕМС БАНК";

413 тысяч гривен со счета в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

320 долларов со счета в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

1 175 евро, хранящихся на счете в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";

132 211 акций (8,5%) ПАО "Проектно-строительная фирма "Херсонстрой", номинальная стоимость акции – 1,05 гривны.

Предатель Владимир Сальдо был мэром Херсона и депутатом Херсонского горсовета, но после 24 февраля 2022 перешел на сторону врага. Сальдо – гауляйтер Херсонской ОГА, назначенный на эту должность российскими оккупантами.

Ранее в мае 2023 года ВАКС уже конфисковал ряд активов предателя Сальдо. В частности, речь идет о 12 объектах недвижимости, корпоративных правах 4 предприятий и 1 транспортном средстве.

Напомним, в Одессе суд приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы.

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