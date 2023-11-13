Премьер-министр Польши подал в отставку: детали

В понедельник, 13 ноября, в рамках инаугурационного заседания Сейма 10 срока премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку. Он пригласил всех, кому небезразлично будущее страны, присоединиться к широкой коалиции.

Об этом пишет RMF24.

"Мы все торжественно поклялись нации защищать ее суверенитет. Эти слова будут руководить нами, особенно в ближайшем будущем. Конечно, мы хорошо осознаем, какие большие вызовы принесет нам наступающее время", – сказал Моравецкий.

"Коалиция польских дел"

Политик признал, что не все удалось сделать так, как нужно. При этом он подчеркнул: не допускает ошибок только та власть, которая ничего не делает. Обращаясь к парламентариям, Моравецкий пригласил их в коалицию.

"Уважаемые парламентарии, уважаемые соотечественники, у нас впереди период формирования правительства, и я хотел бы пригласить всех в коалицию, о которой говорил президент – коалицию польских дел", – отметил он.

Моравецкий подчеркнул, что коалиция будет заниматься социальными вопросами, вопросами безопасности, вопросами национальной безопасности и вопросами суверенитета.

Напомним, в Польше 15 октября прошли выборы в Сейм. На выборах было избрано 460 депутатов. Президентская партия "Право и справедливость" получила 35,38% голосов избирателей и 194 места в парламенте. На другом месте оказалась оппозиционная Гражданская коалиция Дональда Туска, получившая 30,7% голосов избирателей и 157 мест. За ней следуют "Третий путь" – 14,40%, "Ливица" – 8,61%, крайняя права и антиукраинская "Конфедерация" – 7,16%.

Читайте также: