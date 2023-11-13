Прем'єр-міністр Польщі подав у відставку: деталі

У понеділок, 13 листопада, у межах інавгураційного засідання Сейму 10 терміну прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подав у відставку. Він запросив усіх, кому небайдуже майбутнє країни, долучитися до широкої коаліції.

Про це пише RMF24.

"Ми всі урочисто заприсяглися нації захищати її суверенітет. Ці слова керуватимуть нами, особливо в найближчому майбутньому. Звичайно, ми добре усвідомлюємо, які великі виклики принесе нам час, що настає", – сказав Моравецький.

"Коаліція польських справ"

Політик визнав, що не усе вдалося зробити так, як треба. При цьому він наголосив: не допускає помилок лише та влада, яка нічого не робить. Звертаючись до парламентарів, Моравецький також запросив їх до коаліції.

"Шановні парламентарі, шановні співвітчизники, у нас попереду період формування уряду, і я хотів би запросити всіх до коаліції, про яку говорив президент – коаліції польських справ", – зазначив він.

Моравецький наголосив, що ця коаліція займатиметься соціальними питаннями, питаннями безпеки, питаннями національної безпеки та питаннями суверенітету.

Нагадаємо, у Польщі 15 жовтня відбулися вибори до Сейму. На виборах було обрано 460 депутатів. Президентська партія "Право і справедливість" отримала 35,38% голосів виборців та 194 місця в парламенті. На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська коаліція" Дональда Туска, яка отримала 30,7% голосів виборців та 157 місць. За нею йдуть "Третій шлях" – 14,40%, "Лівиця" – 8,61%, крайня права і антиукраїнська "Конфедерація" – 7,16%.

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