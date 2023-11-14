Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила понад 900 солдатів

Окрім завданих ворогу втрат у живій силі, українські захисники знищили 15 безпілотників тактичного рівня.

ЗСУ ліквідували або поранили на фронті 920 російських військових протягом минулої доби.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 14 листопада.

Втрати ворога на 14 листопада:

особового складу ‒ близько 313 470 (+920) осіб;

танків ‒ 5362 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 10086 (+7) од;

артилерійських систем – 7589 (+20) од;

РСЗВ – 882 (+1) од;

засоби ППО ‒ 580;

літаків – 322 од;

гелікоптерів – 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15);

крилаті ракети ‒ 1561;

кораблі /катери ‒ 22 од;

підводні човни - 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од;

спеціальна техніка ‒ 1081 (+2).

Втрати РФ за добу 13 листопада / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, в ISW розповіли, де ЗСУ просунулись на лівобережжі Херсонщини.

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