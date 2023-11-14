Генштаб ВСУ: за сутки Россия потеряла более 900 солдат

Кроме нанесенных врагу потерь в живой силе, украинские защитники уничтожили 15 беспилотников тактического уровня.

ВСУ ликвидировали или ранили на фронте 920 российских военных за прошедшие сутки.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 14 ноября.

Потери врага на 14 ноября:

личного состава – около 313 470 (+920) человек;

танков – 5362 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 10086 (+7) ед;

артиллерийских систем – 7589 (+20) ед;

РСЗО – 882 (+1) ед;

средства ПВО – 580;

самолетов – 322 ед;

вертолетов – 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15);

крылатые ракеты – 1561;

корабли /катера — 22 ед;

подлодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 9973 (+24) ед;

специальная техника – 1081 (+2).

Потери РФ за сутки 13 ноября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, в ISW рассказали, где ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины.

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