Страйк польських перевізників: черги на кордоні невпинно зростають

Черги з транспорту утворюються на трьох пунктах пропуску.

Близько 2500 вантажівок очікують на виїзд із Польщі на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в етері телемарафону.

"Черга, яка створюється на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки зростає. Станом на ранок сьогодні, це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але їм рух ускладнюють польські перевізники", — сказав Демченко.

Він додав, що більшість вантажівок перебувають на напрямку пункту пропуску "Ягодин" — це понад 50%. Інші зосереджені на пунктах пропуску "Рава-Руська" і "Краківець".

Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, — це пункт пропуску "Краківець".

Нагадаємо:

Вдень 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Повідомлялося про блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне".

Перевізники виступають, зокрема, за відміну транспортного безвізу. Очільник Держагентства відновлення Мустафа Найєм заявив, що вимоги польських перевізників щодо повернення дозволів для України залишаться без відповіді.

Українська сторона вкотре запропонувала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

Відомо, що блокада кордону з Польщею може тривати щонайменше до кінця року.

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