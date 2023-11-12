РФ перекинула колишніх "вагнерівців" під Скадовськ

У РФ наразі думають, що робити з "вагнерівцями".

В Херсонській області неподалік окупованого Скадовська росіяни розгорнули табір в якому знаходяться колишні бійці ПВК “Вагнер”.

Про це інформує Центр національного спротиву.

За даними українських партизанів, колишніх “вагнерівців” нічим не забезпечують.

"Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту", - мовиться у повідомленні.

Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців.

Що зараз відомо про "вагнерівців"

Великі підрозділи ПВК "Вагнера", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії та відновили активне вербування.

У Мережі з'явилося відео, на якому нібито українські військові ліквідовують бойовиків ПВК "Вагнер" у Судані - за даними джерел, це можуть бути спецпідрозділи ГУР.є

Давні союзники президента Росії Володимира Путіна фінансують дві приватні військові компанії, підпорядковані Міністерству оборони Росії, які охопили колишні операції групи "Вагнера" в Африці.