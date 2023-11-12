Забастовка польских перевозчиков: очереди на границе постоянно растут

Около 2500 грузовиков ожидают выезда из Польши на украинско-польской границе в трех пунктах пропуска, где движение блокируют польские перевозчики.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.

"Очередь, которая создается на территории Польши из грузовых транспортных средств, которые хотят пересечь границу в направлении Украины, только растет. По состоянию на утро сегодня, это 2500 грузовиков, которые ожидают возможности пересечения границы, но им движение усложняют польские перевозчики", — сказал он.

Он добавил, что большинство грузовиков находятся на направлении пункта пропуска "Ягодин" — это более 50%. Остальные сосредоточены на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Краковец".

Остается только единственное направление, где более или менее интенсивно двигаются автомобили на выезд из Украины в Польшу, — это пункт пропуска "Краковец".

Напомним:

Днем 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Сообщалось о блокировании движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное".

Перевозчики выступают, в частности, в отличие от транспортного безвиза. Глава Госагентства восстановления Мустафа Найем заявил, что требования польских перевозчиков по возвращению разрешений для Украины останутся без ответа.

Украинская сторона еще раз предложила польским коллегам запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев", где имеется соответствующая полоса. Такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания пересечения границы.

Известно, что блокада границы с Польшей может длиться, по меньшей мере, до конца года.

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