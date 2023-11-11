В День независимости Польши Зеленский говорил с Анджеем Дудой

Зеленский заверил, что украинцы всегда будут благодарны польскому народу за помощь в трудные времена российской агрессии.

В День независимости Польши президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с президентом Польши Анджеем Дудой и поздравил его с праздником.

Об этом шла речь 11 ноября в сообщении Зеленского.

"Дорогой Анджей, пусть сегодняшний праздник независимости будет как всегда счастливым для Польши. Наши народы – вместе со всей Европой – прошли большой путь, и всегда, когда мы были по одну сторону, мы меняли историю к лучшему. Удивительные вещи возможны, если украинцы и поляки объединены общей целью. Как в битвах под Оршей и Замостьем, так и сейчас, в битве, которая продолжается ради свободы Украины, а значит, Польши. Мы выигрываем эту битву, потому что ценим друг друга", – заявил Президент.

Как заверил Владимир Зеленский, украинцы всегда будут благодарны польскому народу за помощь в трудные времена российской агрессии.

Отметим, что сегодня, 11 ноября, Польша отмечает День Независимости.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль также поздравил Польшу в сети X.

Напомним, в настоящее время продолжается блокада польско-украинской границы. Польские протестующие заявляют, что, по меньшей мере, до конца текущего года может продолжаться блокада.

В материале ТСН.ua говорится, кто стоит за протестами польских перевозчиков.

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