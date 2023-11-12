Экс-директор ЦРУ предположил, когда Украина получит истребители F-16

Дэвид Петреус считает, что украинские пилоты быстро перейдут на самолеты F-16.

Бывший директор главного разведывательного управления при правительстве США (ЦРУ) Дэвид Петреус отметил, что американские истребители F-16 могли бы изменить ход войны в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Очень важным станет предоставление F-16, которые, вероятно, этой зимой получат украинские ВВС. Считаю, что украинские пилоты исключительны и они очень быстро перейдут из самолетов МиГ и СУ на F-16", — отметил он.

Напомним, экс-директор ЦРУ объяснил, как армия России может сломаться на фронте.

Читайте также: