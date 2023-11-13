Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 13 ноября

Погода в Украине сегодня, 13 ноября, будет без дождей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, возможны грозы. На севере и востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет +4+9 градусов, а на юге до +13. Ночью похолодает до +1+6 градусов.

В Карпатах мокрый снег, в течение суток температура от +2 до -3 градусов.

В столице сегодня тоже переменная облачность, но без дождя. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут +7+9 градусов, а ночью +4+6 градусов.

Будут ли морозы и снег зимой – читайте в новости.

Читайте также: