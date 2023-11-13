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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 13 листопада

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 13 листопада

До України йде похолодання / Фото: pixabay.com

У Карпатах очікується мокрий сніг.

Погода в Україні сьогодні, 13 листопада, буде майже без дощів. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Істотних опадів не очікується, лише у північно-східній частині можливі невеликі дощі.Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. На півночі та сході місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде +4 +9 градусів, а на півдні до +13. Вночі похолодає до +1 +6 градусі.

У Карпатах мокрий сніг, протягом доби температура буде від +2 до -3 градусів.

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, але без дощу. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +7 +9 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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