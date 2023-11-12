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Ексдиректор ЦРУ припустив, коли Україна отримає винищувачі F-16

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ексдиректор ЦРУ припустив, коли Україна отримає винищувачі F-16

F-16 / Фото: Associated Press

Девід Петреус вважає, що українські пілоти дуже швидко перейдуть на літаки F-16.

Колишній директор головного розвідувального управління при уряді США (ЦРУ) Девід Петреус зазначив, що американські винищувачі F-16 могли б змінити перебіг війни в Україні.   

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Дуже важливим стане надання F-16, які, ймовірно, цієї зими отримають українські ВПС. Вважаю, що українські пілоти виняткові і вони дуже швидко перейдуть з літаків МіГ та СУ на F-16", - зазначив він.

Нагадаємо, ексдиректор ЦРУ пояснив, як армія Росії може зламатись на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
1331
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