Как РФ готовится встречать F-16: объяснение британской разведки

РФ обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украине, поэтому ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

В Министерстве обороны Британии заявляют о реальной возможности того, что Россия пойдет на больший риск, перебросив самолет A-50 поближе к линии фронта.

По данным ведомства, Россия, по всей видимости, впервые начала использовать самолет раннего воздушного предупреждения и управления A-50 MAINSTAY D для выявления целей над Украиной для своего зенитно-ракетного комплекса дальнего радиуса действия SA-21.

"В отличие от обычного наземного радара SA-21, MAINSTAY может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на большей дальности, поскольку его высота позволяет ему видеть дальше из-за кривизны земли. Россия, вероятно, ускорила интеграцию MAINSTAY и SA-21 отчасти потому, что она обеспокоена перспективой развертывания в Украине боевых самолетов, предоставленных Западом", – сообщает министерство со ссылкой на данные своей разведки.

Почему Украине нужны F-16

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что истребители F-16 оснащены мощным радаром, позволяющим идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний украинский парк истребителей, в который входят МиГ-29 и Су-27 советских времен.

По словам Голубцова, Украина также сможет разворачивать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, из самолетов F-16 для поражения российского флота, запускающего ракеты из акватории Черного моря.

Голубцов отметил, что высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM), присланные Соединенными Штатами в Украину в прошлом году, также будут запускаться с F-16. "Они уже адаптированы для использования на истребителях МиГ-29, но из-за отсутствия системы наведения их эффективность значительно ограничена", — отметил он.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые истребители F-16 поступят в Украину уже весной 2024 года.

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