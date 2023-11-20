Міноборони створило спецструктуру для інтеграції F-16 – "Офіс-61": подробиці

Спеціальна структура включає кілька етапів розгортання F-16 і кілька напрямків.

При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції винищувачів F-16 – "Офіс-61" включає кілька етапів розгортання і кілька напрямків.

Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Facebook.

"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію "Офісу-61" – спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Програма матиме два етапи розгортання:

"Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;

"Масштабування".

Основними напрямами роботи стануть:

підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;

відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.

"Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, – один із наших ключових пріоритетів. Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч", - додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, в США стартували навчання українців на винищувачах F-16.

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