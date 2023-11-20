Чи змогла РФ модифікувати касетні авіабомби РБК-500: відповідь експерта

Російські окупанти застосували модифіковані касетні бомби РБК-500 у районі села Старомайорське Донецької області. Попри це, є сумніви щодо таких заяв ворога.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Про застосування окупантами такої зброї йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на так званих російських "воєнкорів", які першими й поширили відео в мережі.

Там мовиться, що російські війська нібито скинули касетні авіабомби РБК-500 по позиціях Сил оборони в районі Старомайорського (Донецька область).

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Головний редактор Defence Express Олег Кат з огляду на це каже, що є сумніви щодо правдивості цих заяв. Оскільки в мережі російські "воєнкори" демонструють просто з використанням касетного боєприпасу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські окупанти модифікували касетні авіабомби і вперше використали їх проти ЗСУ на Донеччині в районі Старомайорського 19 листопада.

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