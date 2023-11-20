Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи змогла РФ модифікувати касетні авіабомби РБК-500: відповідь експерта

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
534
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи змогла РФ модифікувати касетні авіабомби РБК-500: відповідь експерта

Фото: з відкритих джерел

Окупанти заявляють, що модифікували касетні авіабомби

Російські окупанти застосували модифіковані касетні бомби РБК-500 у районі села Старомайорське Донецької області. Попри це, є сумніви щодо таких заяв ворога.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Про застосування окупантами такої зброї йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на так званих російських "воєнкорів", які першими й поширили відео в мережі.

Там мовиться, що російські війська нібито скинули касетні авіабомби РБК-500 по позиціях Сил оборони в районі Старомайорського (Донецька область).

Головний редактор Defence Express Олег Кат з огляду на це каже, що є сумніви щодо правдивості цих заяв. Оскільки в мережі російські "воєнкори" демонструють просто з використанням касетного боєприпасу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські окупанти модифікували касетні авіабомби і вперше використали їх проти ЗСУ на Донеччині в районі Старомайорського 19 листопада. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
534
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація