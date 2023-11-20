Адель офіційно підтвердила, що вдруге вийшла заміж

Британська співачка Адель, яка на початку зими спровокувала чутки про своє таємне весілля, зізналася, що таки дійсно вийшла заміж за спортивного агента Річа Пола.

Це сталося завдяки появи зірки на комедійному шоу свого найкращого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі. На цікаве запитання ведучого про заміжніх у залі, Адель неочікувано вигукнула, що вона одна з них.

Цим поділилися глядачі, які були присутні на шоу, повідомляє Daily Mail.

Адель та Річ Пол / Фото: instagram.com/adele

"Сьогодні я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, і Адель була в залі. Алан запитав натовп, чи є хтось, хто нещодавно одружився, і Адель вигукнула: "Я", - сказав глядач.

За словами очевидців, знаменитість почувала себе вільною у висловлюваннях, оскільки комедійне шоу вів її ліпший друг.

Адель та Річ Пол

"Їй було байдуже, чи люди знали, що вона була там, вони найкращі друзі", - додав інший глядач із зали.

Як відомо, раніше стосунки Адель зі спортивним агентом Річем Полом були за сімома замками. Пара не хотіла ділитися жодними подробицями.

"Ви можете говорити все, що завгодно. Я не той тип людини, яка виставляє особисте життя. Це не для ЗМІ", - прокоментував чутки Річ Пол минулого місяця.

Адель та Річ Пол / Фото: Associated Press

Зазначимо, вперше пара з'явилася на публіці разом 2021 року на спортивній грі.

Нагадаємо, нещодавно шлюбу Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа виповнилося 23 роки. З нагоди свята голлівудське подружжя поділилося архівними світлинами.

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