35-річна Адель натякнула, що вдруге вийшла заміж

Британська співачка Адель неочікувано натякнула, що вдруге пішла під вінець.

Виконавиця проговорилася про своє ймовірне таємне весілля під час концерту в Лас-Вегасі. Одна з прихильниць Адель, яка насолоджувалася її виступом, вигукнула співачці: "Вийдеш за мене заміж".

Відповідь артистки здивувала фанів та натякнула на думку, що вона вийшла заміж за спортивного агента Річа Пола. Адель сказала прихильниці наступне: "Мене неможна видати заміж. Я гетеросексуальна, а мій коханий, він же мій чоловік, перебуває тут".

Співачка Адель підігріла чутки про своє таємне весілля

До слово, чутки про весілля Адель зі спортивним агентом ширяються ще від початку зими. Тоді ЗМІ писали, що виконавиця планує влітку цього року зіграти таємне весілля. Підтвердженням цього є обручка, яку артистка носить на безіменному пальці. Подейкують, що саме її Річ Пол подарував Адель, коли освідчувався. Сама ж знаменитість говорить, що просто полюбляє носити якісні прикраси.

Адель та Річ Пол / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Даша Євтух вийшла заміж у Полтаві. Обранцем зірки Мережі став полтавський бізнесмен та депутат Олександр Глазов.

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