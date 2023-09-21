Військовий експерт вказав на цікаві подробиці про виробництво "Шахедів" в РФ

Росіяни планували за півроку 2023 року виробити 100 "Шахедів", але щось пішло не так.

У Росії зірвався план із виробництва вітчизняних ударних дронів "Шахед".

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На території Татарстану в зоні "Єлабуга", росіяни планували за півроку 2023 року видати аж на 100 Shahed-136, а в другому півріччі вийти на показник 170-180. Загалом, як ви знаєте, початковий обсяг провалений. Що найцікавіше, росіяни не змогли зробити за 6 місяців 100 дронів-камікадзе", - написав експерт.

Як він пояснив, причина у тому, що країна-терористка не може виробляти двигуни до Shahed-136 і не має можливості виробляти всю електронно-компонентну базу через західні санкції.

"Іран допоміг з облаштуванням в Росії ліній виробництва Shahed-136, передав технології і все одно росіяни не змогли нормально, навіть дрібносерійно, але налагодити потокове виробництво. Не змогли виробляти навіть по 15 дронів-камікадзе на місяць, які збираються з нуля!", - зазначив він.

На його думку, це яскравий приклад того, наскільки Росія зараз технічно і технологічно не здатна налагоджувати виробництво навіть нескладного озброєння.

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