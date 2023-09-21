Военный эксперт указал на интересные подробности о производстве "Шахедов" в РФ

Россияне планировали за полгода 2023 года изготовить 100 "Шахедов", но что-то пошло не так.

В России сорвался план по производству отечественных ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"На территории Татарстана в зоне "Елабуга", россияне планировали за полгода 2023 года выдать аж на 100 Shahed-136, а во втором полугодии выйти на показатель 170-180. В целом, как вы знаете, первоначальный объем провален. Что интереснее всего, россияне не смогли сделать за 6 месяцев 100 дронов-камикадзе ”, – написал эксперт.

Как он пояснил, причина в том, что страна-террористка не может производить двигатели в Shahed-136 и не имеет возможности производить всю электронно-компонентную базу из-за западных санкций.

"Иран помог с обустройством в России линий производства Shahed-136, передал технологии и все равно россияне не смогли нормально, даже мелкосерийно, но наладить поточное производство. Не смогли производить даже по 15 дронов-камикадзе в месяц, которые собираются с нуля!", – отметил он.

По его мнению, это яркий пример того, насколько Россия сейчас технически и технологически не способна отлаживать производство даже несложного вооружения.

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