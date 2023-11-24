В Кремле назвали "достижение" Путина после саммита G20

В Кремле считают, что Путина на виртуальном саммите G20 слушали внимательно и что это – значительный шаг. А отсутствие на нем президента США Джо Байдена у Путина говорят, "не повлияло на ход заседания".

Об этом заявил рупор Кремля Дмитрий Песков, пишут средства массовой пропаганды РФ.

По его словам, Путин якобы дал на саммите "развернутые объяснения" по Украине. В то же время речь диктатора слушали другие члены, а он слушал своих коллег.

"Именно это значительный шаг", — сказал Песков.

Кроме того, Россия традиционно считает, что НАТО "выступает против РФ" и приближается к границам страны-террористки и это "не может не вызывать обеспокоенность и ответные меры".

“В Европе не желают прислушиваться к обеспокоенности России и игнорируют принцип неделимости безопасности. Россия поддерживает контакты с Саудовской Аравией, встреча ОПЕК пройдет по мере готовности», – добавил Песков.

Напомним, что президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин отказались от состоявшейся 22 ноября онлайн встречи G20.

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