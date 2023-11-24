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В Україні можуть назвати втрати наших військових: Арахамія розповів про дискусію

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Україні можуть назвати втрати наших військових: Арахамія розповів про дискусію

Одна з дискусій в профільних комітетах стосується того, що втрати засекречені. 

В Україні триває дискусія щодо того, чи варто на другому році війни розкривати втрати українських військових. 

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+" розповів глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

"В нас є великі виклики в країні, про які ніхто зараз не каже, бо це непопулярно. Наприклад, я в комітеті нацбезпеки та оборони, у нас в закритому режимі ми викликаємо Генеральний штаб... чуємо інформацію. Є декілька дискусій в комітеті, які рано чи пізно будуть виходити в суспільство”, - розповів Арахамія.

Він також додав, що одна з дискусій стосується того, що втрати засекречені. 

“Є наші колеги, які кажуть: ми вважаємо, що треба розсекречувати, тому що два роки війна, громадяни України, які гинуть, мають знати, скільки таких громадян... Це Генеральний штаб засекречує і розсекречує, але я не знаю, що правильно, чесно кажучи. Но дискусія така є”, - підкреслив Давид Арахамія.

Нагадаємо, що у окупантів через застосування північнокорейських снарядів розривається техніка.

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Дата публікації
Перегляди
411
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