Херсон - під обстрілом: у місті гримлять вибухи

Окупанти обстрілюють Херсон від самого ранку.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські військові завдали авіаційних ударів по Кринкам. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів з восьми областей, зокрема, Херсонської.

Нагадаємо, 19 грудня по місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них - чотири дитини.

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