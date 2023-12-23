Херсон — под обстрелом: в городе гремят взрывы

Оккупанты обстреливают Херсон с самого утра.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!" – написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что российские военные нанесли авиационные удары по Крынкам. Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов из восьми областей, в том числе Херсонской.

Напомним, 19 декабря по городу Херсон враг выпустил 36 снарядов. Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения, из них — четыре ребенка.

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